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اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:45 ص
صدى البلد
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أحمد علام
انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-8-2020. ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 907 جنيهات، بعد ان كان يسجل 910 جنيهات، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر 

جاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 1034  جنيها إلى 1037 جنيها  .
  
يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما 948 جنيها إلى 950 جنيها

 يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 905 جنيها إلى 907 جنيها

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين 766 جنيها إلى777 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

يتراوح  سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 603 جنيها إلى 60  جنيها .

يتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 7152 جنيها إلى 7256 جنيها، يزن 8 جرامات.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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