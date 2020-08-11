مفاجأة سارة.. لقاح جديد لعلاج انتكاسات التصلب المتعدد

ساعد عقار جديد عن طريق الحقن يسمى ofatumumab في تقليل انتكاسات التصلب المتعدد في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
ومن المقرر أن يخضع العقار لعملية مراجعة الشهر المقبل من قبل إدارة الغذاء والدواء، ويعمل Ofatumumab عن طريق استهداف الخلايا البائية في محاولة للسيطرة على جهاز المناعة.
إذا تمت الموافقة عليه ، فإنه سينضم إلى عقاقير Ocrevus و Aubagio في علاج انتكاسات التصلب المتعدد، وتلقى أكثر من 900 مريض عقارًا عن طريق الحقن يُدعى ofatumumab في المرحلة الثالثة من تجربة إكلينيكية متعددة المراكز.
في نتائج دراسة نُشرت الأسبوع الماضي ، أظهر العقار المعدل للمناعة أنه يهدئ نشاط مرض الالتهاب وقال الباحثون إن الحقن تحت الجلد لـ ofatumumab أدى إلى انخفاض كبير في الالتهابات الجديدة بالإضافة إلى عدد أقل من الانتكاسات السريرية وأحداث التقدم.
في السنة الثانية من العلاج ، لم يظهر ما يقرب من 9 من كل 10 مشاركين في الدراسة على ofatumumab أي علامة على نشاط المرض.
ومن المقرر أن يخضع العقار لعملية مراجعة الشهر المقبل من قبل إدارة الغذاء والدواء، ويعمل Ofatumumab عن طريق استهداف الخلايا البائية في محاولة للسيطرة على جهاز المناعة.
إذا تمت الموافقة عليه ، فإنه سينضم إلى عقاقير Ocrevus و Aubagio في علاج انتكاسات التصلب المتعدد، وتلقى أكثر من 900 مريض عقارًا عن طريق الحقن يُدعى ofatumumab في المرحلة الثالثة من تجربة إكلينيكية متعددة المراكز.
في نتائج دراسة نُشرت الأسبوع الماضي ، أظهر العقار المعدل للمناعة أنه يهدئ نشاط مرض الالتهاب وقال الباحثون إن الحقن تحت الجلد لـ ofatumumab أدى إلى انخفاض كبير في الالتهابات الجديدة بالإضافة إلى عدد أقل من الانتكاسات السريرية وأحداث التقدم.
في السنة الثانية من العلاج ، لم يظهر ما يقرب من 9 من كل 10 مشاركين في الدراسة على ofatumumab أي علامة على نشاط المرض.