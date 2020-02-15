أمل جديد لمرضى التصلب المتعدد الانتكاسي.. أطباء المخ والأعصاب يبحثون أحدث علاجات «الصرع والصداع النصفي»

انطلقت فعاليات المؤتمر السابع عشر للاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب والمؤتمر الحادي والعشرون للجمعية المصرية للأمراض العصبية برئاسة الدكتور دكتور ماجد عبد النصير، رئيس قسم المخ والأعصاب كلية طب القصر العيني ورئيس الجمعية المصرية المخ والأعصاب، وبحضور رئيس الفيدرالية العالمية لطب الأعصاب ورئيس الأكاديمية الامريكية والأوروبية للأعصاب.





وقال الدكتور ماجد عبد النصير، رئيس قسم المخ والأعصاب كلية طب القصر العيني ورئيس الجمعية المصرية للمخ والأعصاب: إن المؤتمر هذا العام يناقش كل ما هو جديد في علاج أمراض الأعصاب، وعلاقة الأمراض المناعية، وأحدث علاجات مرض الصرع والصداع النصفي.





وتابع عبد النصير، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر، أن "الصداع النصفي يعتبر مرضا شائعا على مستوى العالم يصيب 1 من كل 8 اشخاص و يطرح المؤتمر علاج وقائي جديد يحمي من نوباته".





ويناقش المؤتمر أيضا التدخل بالقسطرة المخية لعلاج جلطات ونزيف المخ، كما أعلن القائمين على المؤتمر عن أمل جديد لمرضى التصلب المتعدد الانتكاسي، بتوفير عقار جديد لهم، يتم تناوله لمدة 20 يوم فقط على مدى سنتين، ولا توجد حاجة الي اَي علاج إضافي في السنتين الثالثة والرابعة، ومنح هذا العقار الموافقة في 71 دول و تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة.





وفي سياق متصل أكد الدكتور أسامة عبدالغني، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أن التصلب المتناثر ليس شديد الانتشار ولكن خطورته تكمن في إصابته للشباب، وهم فئة عمرية كبيرة وفي حالة عدم القدرة على السيطرة عليه سيؤثر علي اقتصاد المجتمع بشكل كبير لأنه يؤثر على عجلة الإنتاج من قبل الشباب وهم عمود المجتمع.





وتابع عبدالغني خلال كلمته بالمؤتمر، انه خلال السنوات الأخيرة اهتمت الدول التي ينتشر بها المرض بتطوير علاجه، حتي حدث هذا الإنجاز كما اوصفه، فهذا الدواء الجديد يتميز بعدة مميزات أهمها ان أعراض جانبية بسيطه وأمنه ولا يحتاج المريض الي المتابعة أو إجراء تحاليل باهظة الثمن.





وأضاف: الدواء عبارة عن أقراص تؤخذ علي عامين كل عام يؤخذ ١٠ أقراص، وبعد هذه المدة قد لا يحتاج المريض لهذا الدواء مرة أخرى، ويعتبر هذا الدواء أول علاج يعيد تشكيل الجهاز المناعي.





ومن جانبه قال الدكتور فاروق طلعت، استاذ المخ والأعصاب بجامعة جامعه إسكندرية، إن العقدين الماضيين كان هناك اهتمام كبير بمرض التصلب المتعدد من خلال الأطباء الشباب فضلا الإمكانيات التشخيصة.





وأوضح استاذ المخ والأعصاب أعراض مرض التصلب المتعدد والتي نصيب الإناث بصورة اكبر من الذكور تتمثل أعراضه في تنميل أو ضعف في أحد الأطراف أو أكثر يحدث عادةً على جانب واحد من جسمك في المرة الواحدة، أو الساقين والجذع، أحاسيس مشابهة للصدمة الكهربائية التي تصاحبها حركات معينة في الرقبة، وخصوصًا انحناء الرقبة للأمام، الرُعاش أو انعدام التنسيق أو المشية غير المتزنة.





كما أكد توافر الأدوية الخاصة بمرض التصلب المتعدد، مشيرا إلي وجود اكثر من ١٥ دواء ومعظمهم متوافر في مصر من خلال التأمين الصخي وغير التأمين الصحي وعلي نفقة الدولة، مشيرا إلي أن تكلفة أدوية التصلب المتعدد باهظة الثمن فتصل الي اكثر من ١٠٠ ألف جنيه والناس بتاخد حقها "الحاجات دي مش موجودة في العالم.