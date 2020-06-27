المرض الفتاك.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الجانبي الضموري

ولا يعلم الخبراء سبب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، فبعض الحالات موروثة.

ووفقًا لما قدمه موقع "mayoclinic" إليكم ابرز الأسباب والأعراض لمرض التصلب الجانبي الضموري

الأعراض

تختلف مُؤشِّرات وأعراض التصلُّب الجانبي الضموري اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، بناءً على الخلايا العصبية المصابة بالمرض، وقد تتضمَّن العلامات والأعراض ما يلي:





صعوبة في المشي أو أداء الأنشطة اليومية العادية

التعثُّر والسقوط

ضَعْف الساقين أو القدمين أو الكاحلين

ضَعْف اليدين أو صعوبة تحريكهما

تداخُل الكلام أو مشكلات في البلغ

تشنُّج في العضلات ووَخْز في الذراعين والكتفين واللسان

البكاء أو الضحك أو التثاؤُب غير الملائم للموقف

تغيُّرات معرفية وسلوكية





تبدأ الإصابة بـ التصلُّب الجانبي الضموري عادة في اليدين أو القدمين أو الأطراف، ثم تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ومع تفاقم حدة المرض وتدمير الخلايا العصبية، تضعف العضلات، كما يُؤثِّر هذا في النهاية على المضغ والبلع والتحدُّث والتنفُّس.



