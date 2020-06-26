لن تتوقع.. طريقة للوقاية من فيروس كورونا

و توصل باحثون من المختبر الوطني للأمراض المعدية في جامعة بوسطن الأمريكية إلى طريقة جديدة ومبتكرة وفعالة بشكل قوى فى القضاء على فيروس "كورونا" في غضون 25 ثانية.









فحسب ما ذكر خبراء المختبر، إن الأشعة فوق البنفسجية البعيدة قادرة على القضاء على الفيروس، كما قام عالم الأحياء الدقيقة "أنتوني غريفيت" مع مجموعة من الباحثين، بإجراء تجربة حية عن طريق تعريض مجموعة من الأجسام الحاملة لفيروس كورونا إلى الأشعة فوق البنفسجية ، وقامت بالقضاء على فيروس فى ثوانِ .





وتبين أنه بجرعة 5 مللي جول / سم 2 ، انخفض انتشار الفيروس بنسبة 99 في المئة في ست ثوان، وعند التعرض لـ 22 مللي جول / سم 2 ، تم تدمير الفيروس بالكامل في 25 ثانية.



