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مرأة

لن تتوقع.. طريقة للوقاية من فيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:31 م
طريقة للقضاء على
طريقة للقضاء على فيروس كورونا فى 25 ثانية
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نهى هجرس
يتفشى فيروس كورونا حول العالم بشكل كبير وسريع، مما يسبب حالة من الرعب وفقدان الأمل اتجاه الإصابة بالمرض أو عدم الشفاء منه بشكل سريع، ولذلك يجب أخذ الأحتياطات الكافية لعدم الإصابة بالعدوى.

و توصل باحثون من المختبر الوطني للأمراض المعدية في جامعة بوسطن الأمريكية إلى طريقة جديدة ومبتكرة وفعالة بشكل قوى فى القضاء على فيروس "كورونا" في غضون 25 ثانية.


فحسب ما ذكر خبراء المختبر، إن الأشعة فوق البنفسجية البعيدة قادرة على القضاء على الفيروس، كما قام عالم الأحياء الدقيقة "أنتوني غريفيت" مع مجموعة من الباحثين، بإجراء تجربة حية عن طريق تعريض مجموعة من الأجسام الحاملة لفيروس كورونا إلى الأشعة فوق البنفسجية، وقامت بالقضاء على فيروس فى ثوانِ .

وتبين أنه بجرعة 5 مللي جول / سم 2 ، انخفض انتشار الفيروس بنسبة 99 في المئة في ست ثوان، وعند التعرض لـ 22 مللي جول / سم 2 ، تم تدمير الفيروس بالكامل في 25 ثانية.

ولاحظ العلماء بأنه على مدى 40 عاما من التجارب على الإشعاعات، لم يتمكن أي فيروس من البقاء على الأسطح التي تم تعريضها لأشعة فوق البنفسجية، في الوقت الذي يكون فيه التعرض للإشعاع خطرا على الإنسان.
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