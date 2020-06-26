برلماني: رجال الشرطة ساهموا بدور كبير في مواجهة جائحة فيروس كورونا

وجه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، التحية والشكر لرجال قوات الشرطة الذين كان لهم دور كبير في حماية الدولة المصرية في حربها ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الانتشار الشرطي بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال وتنفيذ الإجراءات التي أعلنتها الحكومة كانت لها نتائج في إحكام السيطرة على حركة المواطنين.





ولفت المسعود، في بيان له، أن رجال الشرطة قاموا بمساعدة الدولة وحمايتها ضد هذا الفيروس، ومتابعة المحال والمولات التجارية ورقابتهم في مواعيد الفتح والغلق.



