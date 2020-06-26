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برلمان

برلماني: رجال الشرطة ساهموا بدور كبير في مواجهة جائحة فيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريده محمد
وجه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، التحية والشكر لرجال قوات الشرطة الذين كان لهم دور كبير في حماية الدولة المصرية في حربها ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الانتشار الشرطي بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال وتنفيذ الإجراءات التي أعلنتها الحكومة كانت لها نتائج في إحكام السيطرة على حركة المواطنين.

ولفت المسعود، في بيان له، أن رجال الشرطة قاموا بمساعدة الدولة وحمايتها ضد هذا الفيروس، ومتابعة المحال والمولات التجارية ورقابتهم في مواعيد الفتح والغلق.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشرطة المصرية قدموا تضحيات فدائية في هذه الأزمة، فهم من قاموا بحماية الشوارع ليلا، وإحكام سيطرة حركة المواطنين ومنع خروجهم من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى.
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