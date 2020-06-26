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أخبار البلد

للوقاية من فيروس كورونا.. الزراعة: تطهير أكثر من 148 ألف منشأة حكومية مجانا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيماء مجدي
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بتطهير 148الف و418 منشأة، خلال الفترة من 14 مارس 2020 حتى 24 يونيو 2020 وبيانتها كالتالي: -


فى محافظة أسوان تطهير 140 جهة، محافظة السويس عدد الجهات التي تم تطهيرها 15، محافظة بورسعيد عدد الجهات التي تم تطهيرها 183، محافظة القاهرة عدد الجهات التي تم تطهيرها 5774، محافظة المنوفية عدد الجهات التي تم تطهيرها 3826.


أما محافظة الجيزة عدد الجهات التي تم تطهيرها 42621 فيها، محافظة البحيرة عدد الجهات التي تم تطهيرها 1689، محافظة الاسماعيلية عدد الجهات التي تم تطهيرها 274، محافظة الوادي الجديد عدد الجهات التي تم تطهيرها 2017، محافظة مطروح عدد الجهات التي تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التي تم تطهيرها 3014، محافظة بنى سويف عدد الجهات التي تم تطهيرها 708، محافظة البحر الاحمر عدد الجهات التي تم تطهيرها 1232، محافظة الدقهلية عدد الجهات التي تم تطهيرها 3516، محافظة الفيوم عدد الجهات التي تم تطهيرها 1569، محافظة قنا عدد الجهات التي تم تطهيرها 249، محافظة الاسكندرية عدد الجهات التي تم تطهيرها 219، محافظة الشرقية عدد الجهات التي تم تطهيرها 35314، محافظة الغربية عدد الجهات التي تم تطهيرها 12725، محافظة دمياط عدد الجهات التي تم تطهيرها 719.


وفي محافظة كفر الشيخ تم تطهير  303 جهة ،  محافظة الاقصر عدد الجهات التي تم تطهيرها 22859، محافظة المنيا عدد الجهات التي تم تطهيرها 3128، محافظة اسيوط عدد الجهات التي تم تطهيرها 5458، محافظة سوهاج عدد الجهات التي تم تطهيرها 699، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التي تم تطهيرها 11، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التي تم تطهيرها 63.
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