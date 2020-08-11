رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. رئيس الهيئة الهندسية: 86% نسبة التنفيذ في الحي الحكومي والمباني الخدمية وحي المال والأعمال ومجلس النواب

مصطفى مدبولي: من المقرر أن تنتقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل ضرورة متابعة الجداول الزمنية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.





وفي بداية الاجتماع، شدّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة الجداول الزمنية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والالتزام بها من جميع شركات المقاولات المنفذة لهذه المشروعات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنتقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل، وهو ما سيتواكب مع الانتهاء من عدد كبير من المشروعات، سواء بالعاصمة الإدارية، أو المدن الجديدة والمحافظات الأخرى.





واستعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشكل تفصيليّ، موقف الحي الحكومي، والمباني الخدمية الواقعة في نطاق الحي الحكومي وحي المال والأعمال، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالحي الحكومي الذي يشمل مباني 34 وزارة، بالإضافة إلى مجالس النواب، والشيوخ، والوزراء، ومبنى الرقابة الإدارية، والمحور الأخضر، فقد بلغ متوسط نسبة التنفيذ بها 86%، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ في 30 سبتمبر المقبل، فيما عدا مجلس الشيوخ الذي من المخطط الانتهاء من تنفيذه في 30 يونيو 2021.





وفيما يخص الأحياء السكنية، أوضح اللواء إيهاب الفار أن معدلات التنفيذ بالحي السكني R 1، الذي يضم 16428 وحدة وصلت إلى 63%، كما بلغ معدل تنفيذ الحي السكني R 6، الذي يضم 16002 وحدة 65%، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذهما في 30 إبريل 2021، بينما وصل معدل تنفيذ الحي السكني R 2، الذي يضم 24517 وحدة إلى 89%، كما بلغت معدلات التنفيذ للحي السكني R 3، الذي يشمل 7080 وحدة 79%، ومن المقرر الانتهاء منهما في 31 ديسمبر 2020.





وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أنه جار العمل للانتهاء من تنفيذ مشروعات: جوهرة العاصمة وستلا العاصمة في نفس التوقيت، كما أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة في 31 مارس 2021.





وعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي المتعلق بأعمال المرافق الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه فيما يخص مصادر المياه الرئيسية للعاصمة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ خط المياه قطر 1000 مم من العاشر من رمضان حتى الخزانات الاستراتيجية بجوار الإقليمي، وكذلك الانتهاء من تنفيذ الروافع والخزانات الاستراتيجية سعة 100 ألف م3/اليوم.





ونوه الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية للخزان وخط المياه الرئيسي الخارج من الخزان والمغذي للمنطقة الاستثمارية والحي السكني R7 ، وأنه جار حاليًا إطلاق التيار به، لافتا إلى الانتهاء أيضًا من تنفيذ رافع المياه بمحطة مياه القاهرة الجديدة، كما تم الانتهاء من تنفيذ خطوط المياه المغذية للعاصمة من محطة مياه القاهرة الجديدة.





وخلال الاجتماع أيضًا، عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي الخاص بالخزانات الاستراتيجية وعنبر الطلمبات، موضحا أنه سيتم تغذية الأحياء في الوقت الحالي وكذلك الحديقة المركزية من الخزانات عن طريق خط المياه "الانحدار" الجاري تنفيذه بطريق لافستا والمتوقع الانتهاء من تنفيذه في منتصف شهر سبتمبر القادم.





وفيما يخص مياه غسيل المرشحات "الري"، أشار الوزير إلى معدلات التنفيذ الخاصة بمشروعات رافع المياه غسيل المرشحات بمحطة مياه القاهرة الجديدة، وخط المياه غسيل المرشحات 800 مم، وخزان الري، وخط الري المغذي للحديقة المركزية قطر "350-630 مم" إلى جانب عرض الموقف التنفيذي الخاص بخطوط الري الرئيسية.





وفيما يخص منظومة الصرف الصحي، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط الانحدار الرئيسي والخط المؤقت على مدينة بدر، وخط الصرف الرئيسي بطريق جنوب المستقبل.





ولفت وزير الإسكان إلى أن منطقة الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة تأتي على رأس الأولويات، منوهًا إلى أنه تم الانتهاء من 91% من شبكة الصرف الصحي بمنطقة الوزارات، فضلًا عن الانتهاء من 91% من شبكة صرف المطر، والانتهاء من 66% من شبكة المياه، و66% من شبكة الري.



