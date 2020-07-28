على مساحة 430 فدانا.. رئيس الهيئة الهندسية: نسعى لتصدير منتجات المدينة الصناعية بالروبيكي بأسعار تنافسية

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المدينة الصناعية بالروبيكي، تهدف لـ تقديم منتج يمكن تصديره للخارج بأسعار تنافسية.





وأضاف اللواء إيهاب الفار، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمنطقة الصناعية بالروبيكي، الثلاثاء، إن إنشاء المدينة الصناعية بالروبيكي شهد تنسيقًا كاملا ليصبح مجمعًا متكاملا، بدءًا من حلج القطن وحتى إنتاجه.





وأشار "الفار" إلى أن المدينة تقوم عى مساحة 430 فدانًا، وتربط بين مدينة بدر الصناعية ومدينة العاشر من رمضان، وإنشائه على 3 مراحل، المرحلة الأولى تم إنهاؤها خلال 3 شهور، والمرحلة الثانية خلال 11 شهرا، والثالثة القادمة ستنفذ خلال 6 شهور، وتتضمن 4 مصانع.