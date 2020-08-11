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أخبار البلد

نقيب المحامين يعتمد 30 حالة إعادة من الزوال

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
اعتمد  نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الثلاثاء، 30 حالة إعادة من الزوال مع التمكين من سداد الاشتراك.

وكان قد اعتمد نقيب المحامين أمس الاثنين، 96 حالة إعادة من الزوال، وآشر على 4 حالات أخرى نظرا لعدم كفاية أدلة الاشتغال المطلوبة، بإخطار الطالب بتقديم ما عساه يكون لديه من أدلة اشتغال أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قال إنه أقسم قسم الانضمام للمحاماة في 19 أغسطس 1959، أي منذ 61 سنة، وهو يوم لا ينساه رغم كل الأحداث التي مر بها، لأنه يوم فارق في حياته .

وتابع عطية سوف يكون اليوم فارقا في حياتكم وحياتكن، فقبل أداء القسم أنتم خريجي كليات الحقوق، وبعد أداء القسم ستكونون محامين وشتان بين المركزين.

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