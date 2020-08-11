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منوعات

ماذا حدث لابنة الرئيس الروسي بوتين بعد تجربتها لقاح كورونا؟

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:51 م
لقاح
لقاح
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أماني إبراهيم
أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه اللقاح الأول من نوعه في العالم، فضلا عن أنه يوفر مناعة مستدامة ضد الفيروس المستجد.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، كانت ابنة الرئيس الروسي أول من خضع لجرعات من هذا اللقاح، الذي طوره معهد في موسكو، وبحسب ما قاله بوتين تم إعطاء اللقاح لإحدى بناته التي كانت في حالة جيدة على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة لفترة قصيرة.

ووصف بوتين تلقي ابنته للقاح بأنها بهذا الشكل قد شاركت في تجربة اللقاح، وبعد الحقنة الأولى كانت درجة حرارتها 38 درجة، وفي اليوم التالي كانت 37.5 درجة، وبعد الحقنة الثانية ارتفعت درجة حرارتها قليلًا ، ثم عادت إلى وضعها الطبيعي.

وأكد على أن اللقاح فعال للغاية دون إعطاء المزيد من التفاصيل، خاصة وأنه اجتاز جميع الفحوصات اللازمة، ولكن لم يحدد أي من ابنتيه تلقت اللقاح، ومن المعروف عن بوتين أنه من النادر ما يتحدث عن حياته الشخصية علنا، وأحاطت حياة ابنتيه ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا السرية.

وكانت قد طالبت منظمة الصحة العالمية (WHO) روسيا الأسبوع الماضي، اتباع الإرشادات الدولية لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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