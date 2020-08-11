زيدان يطلب من ريال مدريد إنهاء إعارة أوديجارد لـ سوسيداد





يأتي ذلك الطلب من أجل إعادة اللاعب للعب مع ريال مدريد الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن ريال مدريد أعلم نادي ريال سوسيداد بأن أوديجارد لن يستمر معهم الموسم المقبل، بعدما اتفق معهم شفهيًا لتمديد إعارته الموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان يرغب في الاعتماد على أوديجارد الموسم المقبل، حيث يريد المدرب الفرنسي إضافة عناصر جديدة لخط الوسط في الفريق الملكي، على أن يتم الاعتماد على أوديجارد بشكل كبير.





وأعير أوديجارد لصفوف نادي ريال سوسيداد الموسم المنقضي.

طلب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، من إدارة فريقه، إنهاء إعارة لاعبهم النرويجي أوديجارد لصفوف فريق ريال سوسيداد.