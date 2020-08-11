نائب محافظ الوادي الجديد تدلي بصوتها بلجنة بدخلو بمركز الداخلة ..صور

أدلت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنتها الانتخابية بقرية بدخلو بمركز الداخلة.





ودعت مجدى، المواطنين للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، ومواصلة تصدر المحافظة لنسب المشاركة في الاستحقاقات الدستورية والتي تدل على وعي أبنائها بدورهم الوطني لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية التي تعيشها مصر الحديثة.





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كما تفقدت نائب المحافظ، اللجان الانتخابية بمركز الداخلة، يرافقها الدكتور نبيل حنفي، رئيس المركز، اطمئنت على سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات تواجه الناخبين أثناء عملية التصويت، كما تابعت توفير كافة سبل الراحة داخل وخارج اللجان من مقاعد وكراسي متحركة لكبار السن ومظلات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.









وتابعت حنان، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.









وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.





وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، فيما يعين الرئيس وفقا للقانون 100 آخرين حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيديولوجيات.





واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.





كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدي الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.



