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أخبار البلد

أسقف الوادي الجديد يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:35 م
نيافة الأنبا أرسانيوس
نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد
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سامح سلام
أدلى نيافة الانبا أارسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى بدأت اليوم و تستمر لمدة يومين.

وتوجه نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد إلى مقر لجنته  الانتخابية بمدرسة الأمل الأبتدائية بمدينة الخارجة، حيث أدلى بصوته وسط اجراءات احترازية تم اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وأدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم الثلاثاء، بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية  بمنطقة الوايلي .

وحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على ارتداء الكمامة الطبية أثناء تواجده في اللجنة الانتخابية، وسط اجراءات احترازية ووقائية تم اتباعها داخل اللجات الانتخابية، فيما احتشد مجموعة من المواطنين لتقديم التحية لقداسة البابا قبل دخوله إلى اللجنة الانتخابية.

وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

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