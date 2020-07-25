البابا تواضروس الثاني: ظهور السيدة العذراء في المنيا رسالة سلام في الأوقات العصيبة

تحدث البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية الـ 118, حول ما تردد عن ظهور السيدة العذراء فوق كنيسة العذراء بمدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا، قائلا: "هي رسالة سلام في ظل الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد".





وأضاف البابا تواضروس خلال حواره التليفزيوني المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتخذ خطوات مدروسة للحفاظ علي الوطن.





وقال إنه يشعر بان القيادة السياسية المكونة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة والحكومة والقضاء يعملون معا من أجل أهداف واضحة لصالح الدولة المصرية.





وأشار بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية, إلى أن الكنيسة تصلي دائما من أجل البلاد والعباد حتي يحفظهم الرب جميعا ضد أي شرور ومخاطر تهددنا.