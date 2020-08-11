أمن القاهرة يصطحب مواطنا مسنا من مسكنه لمقر اللجنة للإدلاء بصوته .. صور

لبي قطاع أمن القاهرة إستغاثة مواطن مسن يرغب فى الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.





فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من المواطن حماية فوزى فيكتور يفيد بأنه مسن "74 سنة" ويرغب بالتوجه للجنة الانتخابية للإدلاء بصوته، ونظرًا لسوء حالة الصحيه وكبر سنه فقرر اللجوء لشرطة النجدة لمساعدته للإدلاء بصوته في الانتخابات.





على الفور تم توجيه مأمورية لاصطحابه للمقر الانتخابي الخاص به وتسهيل إجراءات الإقتراع وتوصيله للمنزل مرة أخرى.





بالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ ويدعى حماية فوزى مينا فيكتور يبلغ من العمر 74 سنه مستشار تحكيم دولى ومقيم فى دائرة قسم النزهة.





وبالاستعلام عن المركز الانتخابي الخاص به تبين انه بلجنه مدرسة ليسيه الحرية، وتم إصطحابه الى المقر الانتخابى وقام بالإدلاء بصوته ثم إصطحابه مرة أخرى لمحل اقامته.



