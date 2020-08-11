بعد دعوته للاستكتاب العلمي الأول وتلقِّيه مشاركات الباحثين.. الأزهر للفتوى يناقش اليوم آليات تحكيمه

انعقدت اليوم أولى جلسات لجنة الاستكتاب العلمي العليا بالأزهر الشريف برئاسة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.





وبحضور الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، والمقرر العلمي للاستكتاب الدكتور محمد الضويني، والدكتور أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور رضا محمود السعيد منسق قسم البحوث والتدريب بالمركز.





وكانت آليات تحكيم البحوث العلمية المقدمة للمركز من قبل المشاركين في الاستكتاب أهم ما تناوله المجتمعون في اجتماعهم اليوم، إضافة إلى العديد من الموضوعات العلمية والتنظيمية والإدارية للاستكتاب؛ ضمانًا لنزاهة سير خطواته، وحرصًا على مجهودات الباحثين العلمية فيه، وخروجًا بالمشروع في أبهى صورة.





وجدير بالذكر أن طَرْح المركز استكتابه العلمي الأول جاء في إطار خطته الشاملة لمواكبةِ المستجدَّاتِ المعاصرة، ومسايَرةِ ركب التقدُّمِ، والاستمرار في عملية التجديد التي يقوم بها الأزهر الشريف منذ فترة كبيرة؛ لا سيما تجديد صناعة الفتوى، وإحياء علوم الشريعة، ونشر المفاهيم الصحيحة، ونبذ الأفكار المتطرِّفة، وترسيخ دعائم الوسطية والتسامح والسلام؛ إيمانًا منه بأهمية دور الفتوى الصحيحةِ في الحفاظ على الدين واستقرار المجتمعات الإنسانية.



