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محافظات

غرفة عمليات الإسكندرية: لا أحداث غير طبيعية خلال اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:10 م
غرفة العمليات بالإسكندرية:
غرفة العمليات بالإسكندرية: لا أحداث غير طبيعية خلال اليوم
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أحمد بسيوني
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إغلاق صناديق الانتخاب أمام الناخبين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة التاسعة مساء، بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية فى اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ، والتى تستمر على مدار يومي ١١ و ١٢ أغسطس الجاري، وذلك بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة المخصصة لعملية الانتخاب.


وأشار الشريف إلى أنه تم نقل الصناديق للغرف المؤمنة وإغلاق مقار اللجان الفرعية وتشميعها بالشمع الأحمر بإشراف القضاة واستلام قوات التأمين المقار الانتخابية، على أن يتم فتحها مرة أخرى غدا فى اليوم الثانى لعملية الانتخاب.


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وتابع محافظ الإسكندرية التقارير النهائية لليوم الأول للعملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة. 


ولفت إلى أن الغرفة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ، لم ترصد أية أحداث غير طبيعية مؤثرة وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.
غرفة عمليات الإسكندرية: لا أحداث غير طبيعية خلال اليوم الأول لانتخابات الشيوخ
غرفة عمليات الإسكندرية: لا أحداث غير طبيعية خلال اليوم الأول لانتخابات الشيوخ
غرفة عمليات الإسكندرية: لا أحداث غير طبيعية خلال اليوم الأول لانتخابات الشيوخ
غرفة عمليات الإسكندرية: لا أحداث غير طبيعية خلال اليوم الأول لانتخابات الشيوخ
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