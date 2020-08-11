غرفة عمليات الإسكندرية: لا أحداث غير طبيعية خلال اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

أعلن اللواء محمد الشريف

إغلاق صناديق الانتخاب أمام الناخبين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة التاسعة مساء، بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية فى اليوم الأول من انتخابات

٢٠٢٠ ، والتى تستمر على مدار يومي ١١ و ١٢ أغسطس الجاري، وذلك بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة المخصصة لعملية الانتخاب.