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أخبار العالم

السودان.. ارتفاع حصيلة القتال القبلي في بورتسودان إلى 98 قتيلا وجريح

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:10 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، إن ضحايا العنف القبلي في مدينة بورتسودان ارتفع إلى 98 قتيلا وجريحا.

ونقلت صحيفة "القيادة" عن والي ولاية البحر الاحمر، عبدالله شنقراي، قوله إن عدد القتلى ارتفع إلى 22 قتيلا فيما أصيب أكثر من 76 آخرين.

وأشار شنقراي إلى أنه تمت الاستعانة بقوات من المركز لفرض هيبة الدولة وبسط الأمن والاستقرار.

وأصدر والي البحر الأحمر أمرا بفرض حظر التجول الشامل بمحلية بورتسودان، وذلك بعد تصاعد وتيرة العنف القبلي هناك.

وقضى القرار بفرض حظر التجول في بورتسودان بحدودها الجغرافية ويشمل كل المؤسسات بالقطاعين العام والخاص والهيئات، ما عدا  العاملين بالحقل الصحي وهيئة الإذاعة والتلفزيون وطوارئ هيئة المياه والكهرباء.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط 7 قتلى جدد خلال الاشتباكات القبلية التي تشهدها مدينة بورتسودان، منذ أيام بين قبيلة البني عامر والنوبة.

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