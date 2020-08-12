AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيرلو يتخلص من نجوم يوفنتوس

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
زعمت تقارير صحفية، أن المدير الفني أندريا بيرلو في طريقه إلى التخلص من خدمات عدد كبير من نجوم نادي يوفنتوس، بعد توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، منذ أيام قليلة.

وعاش نادي مدينة تورينو، يومًا صعبًا؛ بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا على يد أولمبيك ليون الفرنسي، الجمعة الماضي، في مفاجأة غير متوقعة، كما يتذكر عشاقه، الفشل في حصد لقب كأس السوبر الإيطالي، وكأس إيطاليا، بالخسارة ضد لاتسيو ونابولي، على الترتيب، مما دفع إدارة النادي إلى إقالة ماوريسيو ساري من منصبه، مع إسناد المهمة إلى بيرلو.

وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، عن أن بيرلو سيتخلص من خدمات كل اللاعبين كبار السن، بجانب النجوم غير القادرين على إضافة القوة والحيوية على قائمة الفريق.

وأوضحت أن آرون رامزي ضمن المرشحين للرحيل، الصيف الجاري.

وأغضب التقرير المزعوم، وكالة "Avid Sports & Entertainment"، التي تعمل بمثابة وكيل أعمال اللاعب الويلزي، مما دفعها إلى نشر تغريدة قصيرة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، نصها: "كلام فارغ!".
Advertisements

ترشيحاتنا

أزمة جديدة في الأبيض.. ميدو: أوباما يرفض التجديد للزمالك

أول رد خليجي على تهديدات تركيا لـ الإمارات

يقلل خطر العدوى.. غسول الفم يبطل مفعول كورونا مؤقتا في الحلق

ماذا يحدث لمرضى السكرى عند تناول اللب السورى

محمد مرجان: مفاجآت كبيرة تنتظر جماهير الأهلي في الفترة المقبلة

الغرامة أو الحبس.. ارتداء الكمامة فرض داخل 5 دول أفريقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توليد الكهرباء.. علماء يكتشفون قدرات خارقة للطوب الأحمر.. صور

بـ 5 توابل.. أقوى مشروب لحرق الدهون

للشاورما والكريب.. طريقة عمل عجينة العيش السوري