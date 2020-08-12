بيرلو يتخلص من نجوم يوفنتوس

زعمت تقارير صحفية، أن المدير الفني أندريا بيرلو في طريقه إلى التخلص من خدمات عدد كبير من نجوم نادي يوفنتوس، بعد توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، منذ أيام قليلة.





و عاش نادي مدينة تورينو، يومًا صعبًا؛ بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا على يد أولمبيك ليون الفرنسي، الجمعة الماضي، في مفاجأة غير متوقعة، كما يتذكر عشاقه، الفشل في حصد لقب كأس السوبر الإيطالي، وكأس إيطاليا، بالخسارة ضد لاتسيو ونابولي، على الترتيب، مما دفع إدارة النادي إلى إقالة ماوريسيو ساري من منصبه، مع إسناد المهمة إلى بيرلو.





وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، عن أن بيرلو سيتخلص من خدمات كل اللاعبين كبار السن، بجانب النجوم غير القادرين على إضافة القوة والحيوية على قائمة الفريق.





وأوضحت أن آرون رامزي ضمن المرشحين للرحيل، الصيف الجاري.





وأغضب التقرير المزعوم، وكالة "Avid Sports & Entertainment"، التي تعمل بمثابة وكيل أعمال اللاعب الويلزي، مما دفعها إلى نشر تغريدة قصيرة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، نصها: "كلام فارغ!".