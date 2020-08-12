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رياضة

حسام حسن: أنا هداف الأهلي التاريخي في الدوري.. والأهواء من تحكم بالنادي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:01 ص
حسام حسن
حسام حسن
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محمد رشاد
شدد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية ومهاجم النادي الأهلي والزمالك السابق أنه هداف القلعة الحمراء في الدوري، لكن هناك من يزيد من أرقام منافسيه.

وقال حسام حسن في تصريحات لـ MBC مصر: ""سجلت 176 هدفا في الدوري منها 109 مع الأهلي وأنا هدافه التاريخي في البطولة".

وأضاف " يأتي بعدي محمود الخطيب بـ 101 هدف أو 103، هناك من يزيد في أرقام الخطيب لأنه رئيس النادي ، للأسف، الأرقام في مصر تتحكم فيها الأهواء والانتماءات".

وأكد "اتحاد الكرة هو المنوط به التسجيل والبحث وراء تلك الإحصائيات. تكريمي الذي حصلت عليه هو حب الناس والتاريخ ولا أبحث عن أكثر من ذلك".

وأتم "لكن يبدو أن (دمنا تقيل) على اتحاد الكرة سواء السابق أو الحالي".
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