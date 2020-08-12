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مرأة

وصفة مدتها 30 ثانية يمكن أن تحافظ على نظافة حمامك

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:01 ص
تنظيف
تنظيف
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لمياء الياسين
وصفة خارقة تساعد على تنظيف الحمام  بميزانية محدودة وبأقل جهد ممكن، وتعتمد على مكونين فقط من مطبخك، وهما الأمونيا (النشادر) وبيروكسيد الهيدروجين (ماء الأكسجين) الذي يمكنك شراؤه من أقرب متجر أو من الصيدليات.
مكونات الوصفة ..

بيروكسيد الهيدروجين.. وهو أداة سحرية مضادة للميكروبات.

الأمونيا

يشتهر بيروكسيد الهيدروجين بمعالجة الجروح ويمكن أن يكون في الواقع مساعدًا رائعًا في جميع أنحاء المنزل. نظرًا لخصائصه المضادة للفطريات والميكروبات ، فإنه يقضي على البكتيريا والعفن والروائح الكريهة. ويمكن استخدامه لتنظيف الحمام ، السجاد  والمرحاض.

تعمل الأمونيا على إذابة بقع الشحوم والزيوت.

ومن المعروف أن الأمونيا المنزلية منظف قوي لأنها تتخلص من  الشحوم والزيوت  إلا أنه سام وخطير جدًا إذا لامس العينين أو الجلد ، أو إذا تم استنشاقه. لهذا السبب لا ينبغي أبدًا دمج الأمونيا مع مواد كيميائية أخرى لأنها قد تكون ضارة جدًا.

مكونات:

100 مل من الأمونيا (10٪)
100 مل بيروكسيد الهيدروجين (3٪)

طريقة التحضير:

إحضار زجاجة بلاستيكية بها رذاذ أو برطمان زجاجي ، واشطفها تحت الماء الجاري ، ثم امسحها بمنديل ورقي أو منشفة.
ارتدِ قفازات مطاطية وقناعًا ويفضل نظارات واقية قبل صب الأمونيا في الزجاجة.
أضف بيروكسيد الهيدروجين إلى الأمونيا
امزج كل شيء عن طريق رج الزجاجة برفق وبعناية.
رش الخليط على الصدأ (أو ضعه على قطعة قماش جافة ونظيفة وضعها على الصدأ) واتركه على هذه الحالة لمدة 10-15 دقيقة.
اغسلها جيدًا بالماء الجاري.
يمكن أن تكون الأمونيا  سامة ، لذلك لاستخدامها في المنزل ، ستحتاج إلى  فتح جميع النوافذ ، وارتداء قناع وقفازات مطاطية ، وتطبيق الخليط بسرعة على حوض الاستحمام ، أو الحوض ، أو المرحاض وستلاحظين الفرق فى أقل من 30 ثانية
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