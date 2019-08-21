طريقة تنظيف الحمام .. بمكون واحد فقط من منزلك

تلجأ بعض السيدات إلى أفضل وأسهل الحيل التي تساعدها على تعطير المنزل، وبالأخص أهم ركن في المنزل الذي تنبعث منه الروائح الكريهة وهو الحمام، لذلك تظل دائمًا السيدات تبحث هنا وهناك عن طرق فعالة لتعقيم وتعطير الحمام، ولكن في الأغلب ندفع مبالغ كثيرة مقابل المعطرات والمطهرات، التي يمكن ان تضر بالصحة العامة للأشخاص.



لذا نقترح عليكم فيما يلي طريقة سحرية بمكون واحد فقط، موجود في المنزل، سيعمل على تعطير وتعقيم الحمام، بأرخص سعر، ولفترة أطول قدمته الشيف نجلاء الشرشابي.



طريقة تعطير الحمام بمعجون الأسنان:

كل ما عليكم فعله، أخذ أنبوب معجون الأسنان، وفتح الغطاء، وثقب عدد من الثقوب الصغيرة به، أو قص جزء صغير من مؤخرة العبوة بالمقص ووضعها في صندوق طرد المياه "السيفون" لمرحاض الحمام.



يفضل استخدام المعجون الجل؛ لأن كثافته أعلى ولا يذوب سريعًا في الماء، وفي كل مرة ستقوم فيها بشد "السيفون" ودفع المياه للمرحاض ستجد الرغوة والرائحة العطرة.



بعض الأسئلة الشائعة حول هذه الحيلة:



هل ستفرغ العبوة كلها في يوم واحد؟

لا يمكن أن تفرغ العبوة الصغيرة من المعجون في يوم واحد، لأن الثقوب بها تكون صغيرة وإضافة إلى أن ضغط المياه لا يسمح للمعجون بالخروج كله دفعة واحدة، ويمكنها الاستمرار لمدة أسبوع كامل.

أما العبوة الكبيرة فيمكنها أن تستمر لمدة أسبوعين أو أكثر.



نصيحة: يفضل تصغير الثقوب واختيار المعجون برائحة النعناع.​