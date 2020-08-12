أحمد فلوكس يشارك جمهوره بـ بوستر مسلسله الجديد.. شاهد

شارك الفنان احمد فلوكس ، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، "بوستر" مسلسله الجديد "سفينة نوح" .





وعلق أحمد فلوكس على البوستر: " سفينة نوح "، حيث تفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت تعليقاتهم ما بين " بالتوفيق - ربنا يوفقك - إن شاء الله يكسر الدنيا".









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ويجتمع الفنانان أحمد فلوكس ومنذر رياحنه في مسلسل "سفينة نوح" الذي يتم العمل عليه حاليا.





ويذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.



