الكويت: تجديد إقامة العامل الوافد البالغ 60 عاما لمدة عام واحد فقط

بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، تطبيق تعليمات شفهية بتجديد إذن العمل للوافد لمن بلغ 60 عامًا فما فوق، ممن لا يحمل شهادة جامعية، لمدة عام واحد فقط، مع إبلاغه ضرورة العمل خلال هذا العام على إنهاء إجراءات إقامته، تمهيدًا لمغادرة الكويت، نظرًا إلى أن العام المقبل لن يكون هناك تجديد له.





وقالت مصادر مطلعة - بحسب وسائل اعلام محلية اليوم الأربعاء- إن إدارات العمل في الكويت، بدأت تطبيق التعليمات الشفهية من قطاع العمالة في الهيئة، مشيرة إلى أن كل من حصل على تجديد لعام واحد، لن يتمكّن العام المقبل من التجديد، إلا في حال تم إلغاء التعليمات القائمة حاليًا.





وأضافت أن الخطوة من شأنها تعديل التركيبة السكانية، وتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص، والعمل على تمكين الهيئة من ضبط العمالة الهامشية في الكويت.

في السياق ذاته، كشفت إحصائيات سوق العمل الكويتي، عن وجود 83 ألفا و562 وافدًا في الكويت بلغوا 60 عامًا، ولا يحملون شهادات جامعية، وهم موزّعون على 5 فئات، هي الأميّ، ومن يقرأ ويكتب، والحاصل على الشهادة الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية.