كوريا الجنوبية تشهد أطول موسم أمطار في تاريخها استمر لمدة 50 يوما

أكدت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية أن موسم الأمطار الذي تشهده البلاد منذ 50 يوما هو الأطول في تاريخها وحطم الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2013، البالغ 49 يوما، كما تجاوز في مدته الرقم القياسي الآخر الذي سجلته البلاد في 10 أغسطس عام 1987.





وأضافت الهيئة - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ اليوم الأربعاء- أن الأمطار ستجتاح معظم المناطق في البلاد، ما عدا الساحل الشرقي، من بعد الظهر إلى المساء وسيصاحبها رعد وبرق مع هبوب الرياح، ومن المتوقع أن يتراوح حجم هطول الأمطار بين 20 إلى 80 مليمترا.. متوقعة استمرار الطقس الحار والرطب في يومي الأربعاء والخميس.





ومن ناحية أخرى، تشهد بعض المناطق في كوريا الجنوبية طقسا حارا إذ أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا بسبب موجة الحرارة في الساعة الـ 11 صباح يوم أمس الثلاثاء في مدينتي كانج رونج وسامتشوك في إقليم كانج وون ومدينة كيونج سان في إقليم كيونج سانج الشمالي ومدينة دايجو.



