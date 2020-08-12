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حوادث

منح مدير نادي الشرطة بالجبلاية الدكتوراه الفخرية لخدمته ذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:38 ص
العقيد سراج النعماني
العقيد سراج النعماني
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مصطفى الرماح
منح مركز التقدم لذوي الاحتياجات الخاصة و التنمية البشرية، العقيد سراج النعماني مدير نادي التجديف لضباط الشرطة بالجبلاية شهادة الدكتوراه الفخرية لتميزه في خدمة المواطنين و خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة .

ويحرص العقيد سراج النعماني على تقديم يد العون لذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانا بأن رسالة الأمن لا تتحقق بمعزل عن احترام حقوق الإنساني.

يذكر أن العقيد "سراج النعماني" شقيق الشهيد البطل ساطع النعماني الذي أصيب على يد الجماعات الإرهابية، ثم سافر للعلاج بالخارج، واستشهد عقب ذلك، بعد رحلة كفاح وطنية، تصدى خلالها للإرهاب وخفافيش الظلام.
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