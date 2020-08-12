محمود عبد المغنى للمواطنين: لازم كلنا ننزل وندعم بلدنا.. فيديو

قال الفنان محمود عبد المغنى، إنه حرص على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ لأنه واجب وطنى، ويجب على كل المصريين المشاركة فيه، لافتًا إلى أن الوقت الحالى مهم جدًا بالنسبة للمواطنين جميعًا.
وناشد عبد المغنى، فى لقاء مع برنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، المواطنين النزول للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى، والإدلاء بصوتهم واختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ.
وأضاف أنه يجب نزول كل مواطن ليدعم وطنه والمسيرة الديمقراطية واختيار المرشح وفقًا للبرنامج الانتخابى الخاص به.
وانطلقت منذ قليل، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، فى يومها الثانى الأربعاء لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.