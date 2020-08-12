محمود عبد المغنى للمواطنين: لازم كلنا ننزل وندعم بلدنا.. فيديو

قال الفنان محمود عبد المغنى، إنه حرص على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ لأنه واجب وطنى، ويجب على كل المصريين المشاركة فيه، لافتًا إلى أن الوقت الحالى مهم جدًا بالنسبة للمواطنين جميعًا.









وناشد عبد المغنى، فى لقاء مع برنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، المواطنين النزول للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى، والإدلاء بصوتهم واختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ









وأضاف أنه يجب نزول كل مواطن ليدعم وطنه والمسيرة الديمقراطية واختيار المرشح وفقًا للبرنامج الانتخابى الخاص به.









وانطلقت منذ قليل، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، فى يومها الثانى الأربعاء لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.









بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.







