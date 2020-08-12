اشتري آيفون 7 بـ 3200 جنيه فقط.. أقل من نصف سعره

يبذل عاشقو الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون بإستمرار جهدًا وفيرًا من أجل الحصول على أفضل عرض ممكن لاقتناء أحد إصداراته المميزة، حيث يشكل ارتفاع أسعار منتجات آبل عائقًا لشراء الهاتف بسعره الأصلي، وبفضل هذا لعرض تستطيع اقتناء نسخة من هاتف iPhone 7 سعة 32 جيجابايت بأقل من نصف سعره تقريبًا.
وبحسب موقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 سعة 32 جيجابايت عبر متجر bestbuy المعتمد من شركة آبل، باللون الأسود مقابل 200 دولار أمريكي، ما يعادل 3200 جنيه مصري.
ويمتلك iPhone 7 أداءً جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.
كما أن iPhone 7 يقدم كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.
ويمكنك اقتناء الهاتف نسخة 32 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.