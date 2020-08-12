محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.
، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لمواجهه الزحام الشديد بعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات وتجنب تنفيذ الإزالات بعد تاريخ 15-8 لمن لم يسددوا نسبة ال25 % من اجمالي قيمة التصالح، وكانوا قد تقدموا بطلبات للتصالح قبل 15-7.
وأكد المحافظ في الكتاب الدوري الذي أصدره لرؤساء الوحدات المحلية انه سيتم تخصيص النسبة الأكبر من مقابل التصالح المخصصة للمحافظة في تنفيذ مشروعات تطوير المواقف والأسواق العشوائية وكذلك بعض المشروعات الخدمية، لإشعار المواطن بحدوث نقلة في تلك المشروعات وتحسين الخدمة المقدمة.
اقرا أيضا
وكان محافظ المنيا، قد قرر خفض مبالغ مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في بعض مخالفات البناء، وذلك استجابة لمطالب المواطنين راغبي التصالح في بعض مخالفات البناء، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والاجازات الرسمية، مناشدا ، المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح قبل 15-7 بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح ، مؤكدا أن 15 أغسطس الجاري آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين .
كما ناشد المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتي الان بالإسراع للتوجه الى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح ، مصحوبة بسداد 25% من قيمة التصالح ، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.