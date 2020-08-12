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كله تحت السيطرة.. الأقصر: الانتخابات تتحدى كورونا وتسير بانضباط

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:18 م
الدكتور محمد عبدالقادر،
الدكتور محمد عبدالقادر، نائب محافظة الأقصر
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد عبدالقادر، نائب محافظة الأقصر، إن اليوم هو اليوم الثاني والاخير لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، موضحا أن المحافظة تتابع كافة اللجان بشكل دوري وترصد اي نوع من المخالفات على الفور.

وتابع نائب محافظة الأقصر، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك تنسيق تام بين كافة مرافق والجهات المعنية بالمحافظة للتأكد من سلامة سير العملية الانتخابية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن غرفة العمليات بالمحافظة متصلة بكل غرف العمليات في المديريات، لافتًا الى ان منذ الامس هناك صورة رائعة تصدرها الناخبين من مختلف الفئات للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وأشار إلى أنه حتى الآن لن ترد أي شكاوى في المحافظة سواء من الناخبين او القائمين على اللجان الانتخابية، معقبًا: "كله تحت السيطرة ووفقا للخطة الموضوعة".

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