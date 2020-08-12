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أخبار العالم

حادث خطير.. قتيل وإصابات جراء خروج قطار عن مساره في إسكتلندا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:18 م
قتيل وإصابات جراء
قتيل وإصابات جراء خروج قطار عن مساره في إسكتلندا
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شيماء مصطفى
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شخصا على الأقل لقى مصرعه جراء خروج قطار ركاب عن مساره وتحطمه على جسر في مقاطعة أبردينشاير بإسكتلندا اليوم الأربعاء.

فيما قالت صحيفة "صن" البريطانية، إن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء انحراف القطار، حيث أبلغت شركة القطارات أن هناك عملية إنقاذ للركاب.

وأبلغ مستشفى أبردين الملكي القريب أنه حادث كبير، بينما قال النائب المحلي أندرو بوي إن حالة الفيضانات كانت "سيئة للغاية" في المنطقة ما تسبب في انحراف القطار.

ووصل ما لا يقل عن 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، كما تم إرسال إسعاف جوي إليه، بعد أن اشتعل محرك القطار الذي خرج عن مساره.

وأظهرت لقطات فيديو تصاعد الدخان من المنطقة مع ظهور ما لا يقل عن سبع سيارات إسعاف في مكان الحادث إلى جانب سيارات الشرطة وسيارات الإطفاء.

يأتي ذلك بعد حدوث فيضانات شديدة في المنطقة أمس أدت إلى اضطراب واسع النطاق في حركة القطارات.

فيما علقت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن، بأن حادث انحراف قطار مقاطعة أبردينشاير عن مساره "خطير للغاية".
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