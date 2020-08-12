غداً.. أوبرا الاسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد محمد فوزي

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة.د. مجدي صابر مساء غدا الخميس حفلا فنيا لفرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد احتفالا بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد فوزي .





ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل ما قدم الفنان الراحل من الحان يبدأ الحفل بتقديم موسيقى كوكتيل من الحان الفنان محمد فوزى، من اداء عازفة الفلوت داليا عاطف، وتوزيع محمد عاطف.





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وتشدو الفنانة سارة مجدى بأغاني "انا قلبى خالى.. تملى فى قلبى"، ويغني الفنان مصطفى سعد

ياجميل يالى هنا.. الشوق حيرني، وتغني الفنانة شمس ابراهيم "كل دقه فى قلبى" ولاقيته لاقيته، ثم يقدم كل من الفنانة شمس ابراهيم و الفنان مصطفى سعد دويتو غنائي "انا حبيتك الاول".





وفي الفاصل الثانى من الحفل يغني الفنان أيمن مصطفى" تعب الهوى قلبى.. دارى العيون، وتشدوالفنانة هبة إسماعيل بأغاني منايا فى قربك.. يااعز من عينى، ويختتم الفنان محمد متولى الحفل ب اغنيةاستعراض الزهور.. ويانور جديد.





وتواصل دار الاوبرا تطبيق جميع الاجراءات الوقائية المعتمدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حرصا على السلامة العامة والتي تشمل قياس درجات الحرارة والمرور من بوابات التعقيم وارتداء الاقنعة الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الامنة .