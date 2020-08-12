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أخبار البلد

السياحة تنظم دورة تدريبية للعاملين في المتحف القبطي بمصر القديمة.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:48 م
دورة تدريبية للعاملين
دورة تدريبية للعاملين في المتحف القبطي بمصر القديمة
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محمد الاسكندرانى
نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية للعاملين من موظفي الأمن المدني وموظفي حجز التذاكر بالمتحف القبطي بمصر القديمة، وذلك تزامنا مع عودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الماضى.

جاءت هذه الدورة في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة والآثار ورفع الوعي السياحي لدى المتعاملين مع السائح في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف والمنشآت السياحية بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة لشئون التدريب، أن محتوى البرنامج التدريبي يتضمن توضيح قواعد التعامل مع الزائرين سواء مصريين أو الأجانب وخاصة في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى كيفية التعامل في المواقف المفاجئة التي قد يتعرض لها الزائرين وتقديم خدمة سياحية ذات جودة عالية، لافتة إلى أنه تم وضع آلية لمتابعة وقياس كفاءة التدريب ومدى استفادة العاملين به وتطبيقه في مجال العمل.

وأشارت إلى أنه تم استئناف الخطة التدريبية للوزارة تحت مسمى "سفراء السياحة" بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة والتي تعد المرة الأولى التي يحصل عليها العاملين في المواقع الأثرية والمتاحف من المتعاملين مع السائح على مثل هذه الدورات وذلك بالتعاون مع وحدة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف. 

ومن المقرر أن يتم في نهاية كل دورة منح شهادة معتمدة للمتدربين من Institute of Hospitality in London من المملكة المتحدة، كما أنه سيتم تعميم هذه الدورات على باقي المناطق الأثرية والمتاحف.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار بدأت أولى هذه الدورات التدريبية في مارس الماضي بتأهيل العاملين بمنطقة سقارة الأثرية على الخدمات السياحية وسلوكيات التعامل الصحيحة مع السائح، ورفع الوعي السياحي لديهم.
السياحة تنظم دورة تدريبية للعاملين في المتحف القبطي بمصر القديمة.. صور
السياحة تنظم دورة تدريبية للعاملين في المتحف القبطي بمصر القديمة.. صور
السياحة تنظم دورة تدريبية للعاملين في المتحف القبطي بمصر القديمة.. صور
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