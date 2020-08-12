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رياضة

محمد صلاح مديرا فنيا لفريق نادي طنطا بعد استقالة المزين

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:25 م
رئيس طنطا مع الجهاز
رئيس طنطا مع الجهاز الفني الجديد بقيادة محمد صلاح
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حسام الحارتي
أعلن مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فائز عريبي، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق للفريق الأول بقيادة محمد صلاح عقب رحيل أيمن المزين عن تولي قيادة الفريق .

جاء تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي طنطا بقيادة محمد صلاح كالآتي :-

المدير الفني: محمد صلاح.
مدرب عام: سعيد عبدالعزيز.
مدرب: تامر عبدالحليم.
مدرب: وليد المحروقي.
مدرب حراس مرمي: عبدالشافي بركة.
رئيس الجهاز الطبي: مجدي وكوك.
مساعد مدرب حراس مرمي: اسامة ليلة.
المدير الإداري: جمال بشير.
إداري: خالد عبدالسلام.
إداري: احمد محسن.
شئون لاعبين: محمد العناني.
تأهيل اصابات: اكرم صبحي.
تأهيل اصابات: احمد موسي.

واستقال أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا  من منصبه، بعد الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة الإثنين الماضي.

الجدير بالذكر أن طنطا يحتل المركز السادس عشر في ترتيب بطولة الدوري العام بعد حصد 16 نقطة من 19 مباراة.
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