وفاة مصور بقناة فضائية داخل حمام بالإنتاج الإعلامي بجرعة مخدرات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور علي جثة شاب داخل دورة مياه قناة فضائية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي حيث تبين مفارقته الحياة جراء جرعة مخدرات زائدة.









تلقى قسم شرطة ثالث اكتوبر بلاغا بالعثور علي جثة شاب داخل دورة مياه قناة فضائية انتقلت علي الفور قوة امنية من نقطة شرطة مدينة الانتاج الاعلامي وقسم شرطة ثالث اكتوبر وتبين ان الجثة لمصور يبلغ من العمر 38 عاما وبجواره سرنجة بها اثار مادة بيضاء ولا توجد بجسده اصابات ظاهرية سوى اثار حقن.









كشفت التحريات بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق اكتوبر ان المتوفى مدمن مواد مخدرة واثناء قيامه بحقن نفسه بالمخدرات لفظ انفاسه الاخيرة جراء جرعة زائدة "أوفر دوس" ولا توجد شبهة جنائية.







