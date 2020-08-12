AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

وفاة مصور بقناة فضائية داخل حمام بالإنتاج الإعلامي بجرعة مخدرات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:16 م
جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه
Advertisements
ندى حمودة- أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور علي جثة شاب داخل دورة مياه قناة فضائية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي حيث تبين مفارقته الحياة جراء جرعة مخدرات زائدة. 


تلقى قسم شرطة ثالث اكتوبر بلاغا بالعثور علي جثة شاب داخل دورة مياه قناة فضائية انتقلت علي الفور قوة امنية من نقطة شرطة مدينة الانتاج الاعلامي وقسم شرطة ثالث اكتوبر وتبين ان الجثة لمصور يبلغ من العمر 38 عاما وبجواره سرنجة بها اثار مادة بيضاء ولا توجد بجسده اصابات ظاهرية سوى اثار حقن. 


كشفت التحريات بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق اكتوبر ان المتوفى مدمن مواد مخدرة واثناء قيامه بحقن نفسه بالمخدرات لفظ انفاسه الاخيرة جراء جرعة زائدة "أوفر دوس" ولا توجد شبهة جنائية. 


تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل جثة الرجل الأخضر مقتحم الإنتاج الإعلامي لمشرحة زينهم

«قعدة مزاج».. جرعة هيروين زائدة تنهي حياة مدمن بالزاوية الحمراء

تناول جرعة مخدرات زائدة .. عاطلان يتخلصان من صديقهما بإلقاء جثته في المجاري

شرب مخدرات فمات.. حبس عاطلين تخلصا من صديقهما بإلقاء جثته في مصرف

ترشيحاتنا

مصرع شخص وإصابة ١٥ في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سانت كاترين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

الرئاسة السورية تكشف سبب تعرض بشار الأسد للإغماء أمام مجلس النواب..فيديو

بشرى لطلاب علمى علوم.. مؤشرات بثبات الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى

الأهلي يغلق الباب في وجه عرض بيراميدز لضم لاعبه المعار

حبوب مخدرة وجوازة مكملتش.. التفاصيل الكاملة لذبح أحمد على يد خطيبته وعشيقها قبل أيام من الزواج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

سر فشل زواج ميجان ماركل الأول من منتج أمريكي قبل ارتباطها بالأمير هاري

الميزان يعطيك قياس وزن خاطئ في 4 حالات.. تعرف عليها