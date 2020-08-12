غدا.. قطع المياه عن قرى الخانكة بالقليوبية لمدة 15 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع المياه عن بعض القرى بفرع جنوب الخانكة وهي (القلج، سرياقوس عرب العيادة، الجبل الأصفر).









وقالت شركة المياه ان انقطاع الخدمة سوف يكون اعتبارا من الساعة الرابعة فجر غد الخميس وحتى السابعة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم الأربعاء أن الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال ربط شبكة محطة مياه سرياقوس المرشحة 145 ألف م3/يوم على شبكة المياه الرئيسية تمهيدا للتشغيل النهائي للمحطة.





وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

واكدت الشركة انه سوف يتم سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة لافتة أنه في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.