AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غدا.. قطع المياه عن قرى الخانكة بالقليوبية لمدة 15 ساعة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:20 م
غدا.. قطع المياه
غدا.. قطع المياه عن قرى الخانكة بالقليوبية لمدة 15 ساعة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع المياه عن بعض القرى بفرع جنوب الخانكة وهي (القلج، سرياقوس عرب العيادة، الجبل الأصفر). 


وقالت شركة المياه ان انقطاع الخدمة سوف يكون اعتبارا من الساعة الرابعة فجر غد الخميس وحتى السابعة مساء نفس اليوم.
وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم الأربعاء أن الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال ربط شبكة محطة مياه سرياقوس المرشحة 145 ألف م3/يوم على شبكة المياه الرئيسية تمهيدا للتشغيل النهائي للمحطة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.
واكدت الشركة انه سوف يتم سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة لافتة أنه في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن مناطق بكوبري القبة 10 ساعات.. غدا

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

شركة مياة الغربية تعلن قطع الخدمة عن عدة مناطق غدا

شركة مياه الشرب تعلن عن قطع وضعف المياه في عدة مناطق بالغربية.. شاهد

شركه مياه الشرب تعلن انقطاع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

غدا.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل الشبكات

ترشيحاتنا

اشتعال الموقف.. فرنسا ترسل مقاتلات إلى قبرص بعد تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك

اليونان تحذر تركيا من كارثة في شرق المتوسط.. جيشا أنقرة وأثينا وجها لوجه الآن

كرم جبر: بعض الدول الشقيقة تبالغ فى نشر أرقام عن إصابات كورونا فى مصر.. فيديو

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد

هل الحسد يؤدي إلى الموت؟.. خالد الجندي يحسم الجدل

شاهد.. استاد النادي الأهلي قبل افتتاحه بشكل رسمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفضي اللامع.. كارمن سليمان بإطلالة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

دراسة جديدة: السجائر الإلكترونية تزيد خطورة الإصابة بـ فيروس كورونا

بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد