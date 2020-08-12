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حوادث

انقلاب أتوبيس ركاب بعد اصطدامه بسيارة نقل بشبرا الخيمة دون إصابات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:00 م
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
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إبراهيم الهوارى
شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء حادث تصادم سيارة نصف نقل محملة باسطوانات أكسجين بأتوبيس ركاب.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل محملة باسطوانات أكسجين بأتوبيس ركاب.

انتقل على الفور المقدم محمد التوني مدير مرور شبرا الخيمة لموقع الحادث وتبين عدم وقوع أي إصابات أو وفيات جراء الحادث.

فيما رفعت أجهزة المرور بشبرا آثار الحادث لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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