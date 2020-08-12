ضبط 23 طن أسماك غير صالحة داخل ثلاجة في القليوبية



وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة بنها.



وعلى الفور قامت حملة تموينية وتم ضبط (23 طن "أسماك ماكريل") منها (3 طن) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها و(20 طن) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



وكانت إدارة أمن مجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية قد تمكنت من ضبط سيارة نقل محملة بـكميات كبيرة من علب السجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لعدم وجود علامة مائية عليها.

