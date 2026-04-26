قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع جامعة السويدي للتكنولوجيا لتعزيز التكامل الأكاديمي والصناعي بإقليم القناة وسيناء

الإسماعيلية انجي هيبة


شهدت جامعة قناة السويس توقيع بروتوكول تحالف وتعاون مشترك بينها، ممثلة عن "تحالف الجامعات بإقليم القناة وسيناء"، وجامعة السويدي للتكنولوجيا، وذلك في إطار دعم جهود التنمية المستدامة وتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء شراكات فعالة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي.


وجاء البروتوكول تتويجًا للتواصل والاتفاق بين جامعة قناة السويس ممثلاً عن التحالف، ويمثلها الدكتور ناصر سعيد مندور بصفته رئيس جامعة قناة السويس، وجامعة السويدي للتكنولوجيا ويمثلها الدكتور أحمد حسن يوسف بصفته رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا، حيث تم الاتفاق على انضمام جامعة السويدي للتكنولوجيا إلى التحالف، في إطار تنفيذ توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية وتهيئة الخريجين والشباب لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والشركاء الصناعيين.
وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في تأهيل الطلاب والخريجين وربط التعليم بالتطبيق العملي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وفق رؤية مصر 2030، فيما أعرب الدكتور أحمد حسن يوسف عن اعتزازه بالانضمام إلى تحالف الجامعات بإقليم القناة وسيناء، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تعزيز جودة التعليم التطبيقي وتوفير فرص تدريب وتأهيل متميزة تدعم تنافسية الخريجين في سوق العمل.
وشهدت مراسم التوقيع حضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى جانب عمداء كليات القطاع الهندسي بجامعة قناة السويس، وهم الدكتور أسامة نصار عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد عبد الله عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ومن جانب جامعة السويدي للتكنولوجيا حضر الدكتور أحمد رضوان عميد كلية تكنولوجيا الفنون والتصميم، والدكتور محمد صبح عميد كلية تكنولوجيا العلوم الهندسية، والدكتور رحاب فاروق أستاذ ورئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث.
ونص البروتوكول على التعاون في مجالات التدريب والتأهيل من خلال تنظيم ورش العمل والندوات وإتاحة المعامل البحثية والزيارات الميدانية، وتبادل الخبرات، وتوفير فرص تدريب عملي داخل المصانع، إلى جانب دعم الابتكارات والمشروعات الطلابية عبر دراسات الجدوى والأبحاث والتطبيقات العملية، وإتاحة الإمكانات الفنية لتصميم النماذج وتنفيذ المشروعات، بما يدعم منظومة ريادة الأعمال. كما تضمن تنظيم الفعاليات واختيار المشروعات من خلال مسابقات متخصصة، مع تحديد مدة البروتوكول بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكليف مندوبين للتنسيق وعقد اجتماعات دورية، فضلًا عن توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لتعظيم الاستفادة من إمكانيات إقليم القناة وسيناء ودعم التنمية الاقتصادية وتأهيل الشباب لسوق العمل.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

