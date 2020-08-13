بقرية شطورة.. مصرع طفلين غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج





وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثتين ونقلهما لمستشفي طهطا العام.

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وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج اخطارا بغرق طفلين بنهر النيل بناحية قرية شطورة دائرة المركز، أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص غرق كل من "محمد.م" 11 عاما تلميذ، و"محمود.ع" 12 عاما، اثناء الاستحمام بنهر النيل.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.