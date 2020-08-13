AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بقرية شطورة.. مصرع طفلين غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:11 ص
مصرع طفلين غرقا اثناء
مصرع طفلين غرقا اثناء الاستحمام
Advertisements
خالد رياض
لقي طفلان مصرعهما خرقًا أثناء الاستحمام أثناء الاستحمام في نهر النيل بقرية شطورة دائرة مركز سوهاج

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثتين ونقلهما لمستشفي طهطا العام.

اقرأ أيضًا|

 مصرع ربة منزل وإصابة 3 في تصادم بسوهاج

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج اخطارا بغرق طفلين بنهر النيل بناحية قرية شطورة دائرة المركز، أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص غرق كل من "محمد.م" 11 عاما تلميذ، و"محمود.ع" 12 عاما، اثناء الاستحمام بنهر النيل.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طالب غرقا وعامل في انقلاب دراجة بسوهاج

غرق طالب وطفل أثناء الاستحمام في ترعة بسوهاج

ترشيحاتنا

شهود عيان يروون التفاصيل الكاملة لغرق معدية نقل مواطنين بالبحيرة

مصري بألمانيا بفوز بمنصب سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا بميونيخ

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 13- 8 - 2020

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 8 - 2020

آخر موعد لتسديد جدية التصالح فى مخالفات البناء.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

قد تبدأ من هذه الدولة.. أبحاث تنبئ بموجة جديدة من كورونا خلال أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

بفستان بمبي.. نيرمين الفقي تتألق على الشاطئ في إطلالة جديدة