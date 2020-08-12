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محافظات

محافظ الإسكندرية: العملية الانتخابية مرت بسلامة ولم نرصد أحداثا غير طبيعية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:38 م
محافظ الإسكندرية:
محافظ الإسكندرية: العملية الانتخابية مرت بسلامة
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أحمد بسيوني
تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، عملية انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، من داخل اللجنة العامة باستاد الإسكندرية الرياضي. 

وتابع دعم وتسهيلات الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة بالعملية الإنتخابية لإتمام عملية فرز الأصوات. وذلك عقب انتهاء مواعيد التصويت الرسمية  فى اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس الشيوخ 2020. 

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وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية بنطاق المحافظة مرت بسلامة ويسر ولم يتم رصد أية أحداث غير طبيعية أو طارئة من شأنها التأثير علي سير العملية الانتخابية. موضحًا أنه كان هناك متابعة لحظية من جميع القيادات التنفيذية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لسير العملية الانتخابية علي مدار اليومين لرصد أي صعوبات وإزالتها فورا.

 كما شدد على التواجد الميداني المكثف من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وجميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الإنتخابية للتعامل الفوري مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء الانتخابات والعمل أيضا علي توفير كافة الاحتياجات الطارئة. 

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير إلي جميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية لجهودهم المبذولة في إخراج العملية الإنتخابية بهذا الشكل اللائق.
محافظ الإسكندرية: العملية الانتخابية مرت بسلامة ولم نرصد أحداثا غير طبيعية
محافظ الإسكندرية: العملية الانتخابية مرت بسلامة ولم نرصد أحداثا غير طبيعية
محافظ الإسكندرية: العملية الانتخابية مرت بسلامة ولم نرصد أحداثا غير طبيعية
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