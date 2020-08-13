هناك من ينظر تحت قدميه.. شوبير: رمضان صبحي صور إعلانا مع رعاة الأهلي بـ 4 ملايين جنيه

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، قام أمس بتصوير إعلان مع أحد رعاة النادي بمقابل 4 ملايين جنيه.
وقال أحمد شوبير، أثناء تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، إن قيمة الإعلان سببها أن رمضان صبحي لاعب في الأهلي، متسائلًا "كيف سيرحل بعد ذلك؟ ولماذا لم يعلن رحيله قبل تصوير الإعلان؟".
وتابع أحمد شوبير "ما تردد عن التعامل بطريقة غير جيدة في الأهلي أمر غير صحيح، ولكن هناك من يختار المجد، وهناك من يختار المال، وهناك من ينظر تحت قدميه".
وفي سياق سابق، كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.