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رياضة

هناك من ينظر تحت قدميه.. شوبير: رمضان صبحي صور إعلانا مع رعاة الأهلي بـ 4 ملايين جنيه

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:30 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسام الحارتي
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، قام أمس بتصوير إعلان مع أحد رعاة النادي بمقابل 4 ملايين جنيه.

وقال أحمد شوبير، أثناء تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، إن قيمة الإعلان سببها أن رمضان صبحي لاعب في الأهلي، متسائلًا "كيف سيرحل بعد ذلك؟ ولماذا لم يعلن رحيله قبل تصوير الإعلان؟".

وتابع أحمد شوبير "ما تردد عن التعامل بطريقة غير جيدة في الأهلي أمر غير صحيح، ولكن هناك من يختار المجد، وهناك من يختار المال، وهناك من ينظر تحت قدميه".

وفي سياق سابق، كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقال إن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته. 

واستغرقت المفاوضات مع النادي الإنجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا.
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