مزاد بيراميدز يصل لرقم غير مسبوق من أجل عيون رمضان صبحي





وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الأهلي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع رمضان صبحي، ولكن بيراميدز عرض عليه مبلغ أكبر من أجل الحصول على خدماته".













وتابع: "هناك مفاوضات قوية بين بيراميدز ورمضان صبحي، والرقم المعروض وصل إلى 2 مليون دولار، وقد يصل إلى 100 مليون جنيه في 3 سنوات".





وأضاف:"لا يوجد أي أزمة مطلقا، في انتقال رمضان إلى بيراميدز، والنادي يريد ضم مجموعة من اللاعبين المميزين لتقوية خطوطه في الموسم القادم، للمنافسة بشكل قوي".