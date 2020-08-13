شهود عيان يروون التفاصيل الكاملة لغرق معدية نقل مواطنين بالبحيرة

شهدت قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري.





روي أحمد أغا، شاهد عيان، من أهالي كوم حمادة، تفاصيل واقعة المعدية، "قرية دمشلي لم تشهد هذه الواقعة من قبل، والمعدية متواجدة من سنين من دون حدوث حوادث أو شكاوى منها؛ حتى فوجئ الجميع بغرق المعدية منذ ساعة".





وأكد "أغا"، أن المعدية كانت تحمل ١٠ أشخاص وسيارتين، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال شخصين وهما سائقا المعدية، وجارٍ البحث عن باقي الأشخاص.





ومن جانبه، أوضح أبو تسنيم محمد، شاهد عيان آخر، أن سبب الغرق زيادة حمل المعدية بالسيارات، لافتًا إلى أنه يوجد على المعدية سيارة نقل كبيرة، وأخرى صغيرة، وحتى الآن لم يتم انتشال السيارات ومازالت عملية انتشال الضحايا فقط.





وأشار إلى أن سرعة الرياح كبيرة في الترعة مما يؤدي إلى انتقال الضحايا من مكان الحادث إلى أماكن أخري يصعب البحث عنهم، مطالبا بزيادة عدد قوات الإنقاذ النهري حتي يتم التمكن من انتشال الضحايا في أسرع وقت.





ونوه بأن المعدية تحمل "طباخ" كان في فرح بجوار القرية وبعد انتهاء الفرح وضع أدوات الطباخة علي المعدية لينتقل إلى القرية، مشيرًا إلى المواطنين أهالي القرية تقوم الآن بمساعدة قوات الإنقاذ النهري في انتشال الضحايا بسبب عدم وجود قوات كافية.





وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معدية بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وجاري البحث عن المفقودين والضحايا.