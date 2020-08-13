صراع الهبوط يشعل مواجهة أسوان ونادي مصر بـ الدوري





ويسعى أسوان بقيادة مدربه الجديد أحمد كشرى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم للهروب من القاع والدخول مؤقتا في منطقة وسط الجدول.





في المقابل يطمح نادي مصر في انتزاع الثلاث نقاط من أسوان، للحفاظ على آماله في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.





وتعد مباراة اليوم هي أول مواجهة رسمية لكلا من أسوان ونادي مصر، منذ توقف النشاط الكروي في مصر منتصف شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.





ويحتل أسوان المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري بـ 18 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 18 والأخير بـ 11 نقطة.

يستضيف فريق أسوان نظيره نادي مصر، اليوم، الخميس، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب الشرطة، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.