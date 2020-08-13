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رياضة

صراع الهبوط يشعل مواجهة أسوان ونادي مصر بـ الدوري

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:42 ص
فريق أسوان
فريق أسوان
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محمد السعيد
يستضيف فريق أسوان نظيره نادي مصر، اليوم، الخميس، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب الشرطة، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى أسوان بقيادة مدربه الجديد أحمد كشرى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم للهروب من القاع والدخول مؤقتا في منطقة وسط الجدول.

في المقابل يطمح نادي مصر في انتزاع الثلاث نقاط من أسوان، للحفاظ على آماله في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

وتعد مباراة اليوم هي أول مواجهة رسمية لكلا من أسوان ونادي مصر، منذ توقف النشاط الكروي في  مصر منتصف شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري بـ 18 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 18 والأخير بـ 11 نقطة.
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