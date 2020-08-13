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محافظات

انتشال ٣ مصابين وسيارة.. آخر تطورات حادث غرق معدية في البحيرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:10 ص
إنتشال ٣ مصابين و
إنتشال ٣ مصابين و سيارة
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قسم المحافظات
تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال أول سيارة في حادث غرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، أثناء نقل المواطنين، جاري البحث عن المفقودين والضحايا من المواطنين.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معدية بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وتم انتشال ٣ أشخاص من المصابين، وجار البحث عن المفقودين والضحايا. 


وأفادت المعلومات المبدئية أن المعدية كان على متنها ١٠ أشخاص 
وسيارتين أحدهما محملة بالسماد ، والسيارة الأخرى بها أدوات للطبخ.
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