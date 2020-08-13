اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في الدوري الإسباني

أعلن نادي بلد الوليد، اليوم الخميس، اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا، بين أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، دون الإعلان عن هوية المصاب.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أعلن النادي عن وجود حالة مصابة بمجرد ظهور نتائج الاختبار الطبي الذي خضع له الفريق قبل عدة أيام.





وأصدر النادي بياناً رسمياً قال فيه، إنه تم اكتشاف حالة إيجابية بعد أن خضع لاعبو الفريق والجهاز التدريبي والموظفين للاختبار الطبي، قبل العودة للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد.





وأكد بلد الوليد، أن الحالة المصابة تم عزلها منزليًا، كما تم إبلاغ رابطة الليجا، واتحاد كرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة، بنتائج الاختبار.





وأصبح بلد الوليد واحدا من 12 نادياً بين الدرجتين الأولي والثانية، أعلنوا عن اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.





والجدير بالذكر أن نادي برشلونة، أعلن أمس الأربعاء ، تسجيل إصابة فيروس كورونا في صفوف الفريق، قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا .







