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محافظة القاهرة: شباب مصر قادرون على الدفع ببلدهم للتقدم والنهوض "فيديو"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال نائب محافظ القاهرة، الدكتور حسام فوزى، إنه بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المهمة والمسئولية فى مصر وجه لاستثمار طاقات الشباب فى البلاد واستثماراها فى المشاركة فى العملية التنفيذية بكل قوة و اضافة دم جديد للدولة المصرية.


وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الشباب أثبتوا فى الفترة الاخيرة أنهم قادرين على تحمل المسئولية وقادرين بعد التدريب والتأهيل أنهم قادرين على الدفع بمصر للتقدم والنهوض بها.


وتابع أن الشباب فى ظل أزمة جائحة كورونا كان لهم دور كبير وموجودين فى كل المجالات، منوهًا أن الشباب شاركوا فى العرس الديمقراطى فى انتخابات مجلس الشيوخ وأثبتوا كفاءة وقدرة فى التعامل على أرض الواقع.


وأشار إلى أن المرشحين لمجلس الشيوخ من الشباب نفتخر بهم كدولة وملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا ان القيادة السياسية تدعم الشباب وتضيف لهم ثقل.

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