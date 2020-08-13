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اقتصاد

315 مليون دولار صادرات مصر من الحديد والأسمنت خلال النصف الأول من2020 بانخفاض 34%

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
اكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية تراجع صادرات مصر من "الحديد الصب والصلب" و"الأسمنت" خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 315 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 34.8%.

وأوضح التقرير الذي حصل "صدى البلد " على نسخة منه ، استحواذ 8 دول ” السعودية، كينيا، اسبانيا، ليبيا، ايطاليا، امريكا، هولندا، السودان” على 62.8% من اجمالي صادرات الحديد والصلب والاسمنت خلال أول 6 أشهر من العام الجاري بقيمة 197.975 مليون دولار .

وانخفضت صادرات الحديد الصلب والصلب خلال الفترة من "يناير- يونيو 2020" بنحو 37% لتبلغ 252 مليون دولار مقابل 402 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 .

وذكر التقرير أنه خلال الشهور الـ 6 الأولى تم التصدير إلى 70 دولة منهم 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي وهي (كوريا الجنوبية، تايوان، مالطا، كرواتيا، الجابون، فلسطين، الكونغو زائير، هونج كونج، الكويت، اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا، السلفادور، مالي، ساحل العاج، فنلندا، موزامبيق، النيجر،جورجيا، زامبيا-روديسيا الشمالية ).

واستحوذت 5 دول على 61.2% من إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال أول 6 أشهر من 2020 بنحو 154.22 مليون دولار، يأتي على رأسها السعودية بقيمة 78.254 مليون دولار في مقابل 112.659 مليون دولار بتراجع 31%.

وجاءت اسبانيا في المرتبة الثانية بقائمة أكبر 5 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 23.54 مليون دولار مقابل 37.940 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 56%.

وارتفعت صادرات مصر من الحديد لهولندا لنحو 15.09 مليون دولار مقابل 5.401 مليون دولار بنمو 179%، ولكينيا بنسبة 30% لتبلغ 15.421 مليون دولار مقابل 11.863 مليون دولار.

وتراجعت قيمة صادرات حديد الصب والصلب إلى ايطاليا بنسبة 13% خلال الفترة من " يناير- يونيو 2020" لتسجل 21.915 مليون دولار في مقابل 25.22 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى تراجع صادرات الأسمنت خلال النصف الأول من 2020 بنحو 23% لتبلغ 63 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وصدرت مصر الأسمنت خلال الفترة من " يناير- يونيو 2020" إلى حوالي 58 دولة منهم 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل في ” مالطا، الدومنكان، اريوبا، كندا، بهاما، بنين، جامبيا، التشيك، رواندا، تايلاند، هندوراس، مالي، هولندا، الارجنتين، النمسا، الإمارات، استراليا، البوسنة والهرسك، جواتيماولا”.

واستحوذت 5 دول على 69.4% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال أول 6 أشهر من العام الجاري بنحو 43.755 مليون دولار، يأتي على رأسها كينيا بقيمة 14.802 مليون دولار في مقابل 5.486 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 170%.
وتراجعت ليبيا للمرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 12.253 مليون دولار مقارنة بنحو 38.996 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 69%.

وانخفضت صادرات الأسمنت إلى السعودية بنسبة 32% خلال النصف الأول من 2020 لتبلغ 4.764 مليون دولار في مقابل 7.051 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، بينما ارتفعت لأمريكا بنسبة 8% لتسجل 6.084 مليون دولار مقابل 5.629 مليون دولار.
وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت إلى السودان لنحو 5.852 مليون دولار مقارنة بنحو 617 ألف دولار بنمو بلغ 845%.
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